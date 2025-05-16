16 травня вранці російські війська обстріляли залізничний вокзал у Херсоні. Цю інформацію підтвердила Укрзалізниця через свій Telegram-канал.

На момент атаки пасажири, а також працівники вокзалу і диспетчерського пункту перебували в укриттях, що дозволило уникнути жертв і поранень. Проте, внаслідок обстрілу постраждала будівля вокзалу: вибиті вікна та пошкоджені робочі місця співробітників. Також один з вагонів поїзда отримав ушкодження.

Після завершення обстрілу поїзд продовжив свій рух із затримкою приблизно на годину. Інші поїзди на цій ділянці курсують за графіком, повідомляє Укрзалізниця.

Раніше Місія безпекового аналізу (МВА) повідомила, що 16 травня російські війська завдали ударів по Херсону, внаслідок чого постраждали троє соціальних працівників Херсонської міської військової адміністрації.