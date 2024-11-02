Внаслідок ворожого обстрілу залізничної станції на Дніпропетровщині, що стався ввечері 2 листопада, було поранено працівницю залізниці, пошкоджено віконне скління станції та покрівлю технічних приміщень.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Зазначається, що потерпілій надали необхідну допомогу, її життю нічого не загрожує.

Через часткове пошкодження залізничної інфраструктури приміський поїзд затримався на 40 хвилин.

“Залізничники вже ліквідували наслідки обстрілу. Продовжуємо рух за графіком”, – зазначили в УЗ.

Додамо, що росіяни сьогодні ввечері атакували Дніпропетровщину. Внаслідок атаки є восьмеро поранених, серед яких двоє дітей. У дівчинки восьми років є осколкові ураження обличчя, у 15-річного хлопця – обох гомілок. Вони у задовільному стані.