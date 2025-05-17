17 травня 2025 року війська Російської Федерації здійснили обстріли Нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровської області. Внаслідок цих атак дві жінки отримали поранення, а також сталися численні руйнування, зокрема, пошкодження приватних житлових будинків і сільськогосподарських підприємств.

Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про ситуацію у своєму Telegram-каналі. За його словами, Нікопольщина зазнала ударів з використанням FPV-дронів та артилерії протягом усього дня. Атаки вразили не лише райцентр, а й громади Марганецька та Покровська.

В результаті обстрілів постраждали багатоповерховий будинок, приватна оселя та дві господарські споруди. На щастя, загиблих не зафіксовано, хоча поранення отримали дві жінки.

У Межівській громаді Синельниківського району російські військові також застосували безпілотники для завдання ударів. Крилаті авіабомби (КАБи) були використані для атак на Великомихайлівську та Новопавлівську громади.

Дві жінки, віком 48 та 52 роки, отримали поранення внаслідок цих атак. На території двох сільськогосподарських підприємств зафіксовані значні руйнування, на одному з них виникла пожежа, яка поширилася на господарську споруду. Оперативно вжиті заходи дозволили ліквідувати полум’я.

Крім того, пошкоджено дві адміністративні будівлі, 12 приватних житлових будинків та кілька магазинів, що свідчить про серйозні наслідки цих обстрілів для місцевого населення.