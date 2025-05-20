Протягом останньої доби армія Російської Федерації обстріляла 36 населених пунктів у Херсонській області, внаслідок чого п’ятеро людей отримали поранення. Про це повідомив Олександр Прокудін, керівник обласної військової адміністрації, у своєму ранковому дописі 20 травня.

Серед населених пунктів, які зазнали обстрілів, були Антонівка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка, Берислав, Одрадокам’янка, Новорайськ, Томарине, Костирка, Козацьке, Веселе, Нововоронцовка, Осокорівка, Михайлівка, Заможне, Раківка, Тараса Шевченка, Високе, Понятівка, Придніпровське, Білозерка, Комишани, Молодіжне, Садове, Новоолександрівка, Дудчани, Іванівка, Кізомис, Микільське, Новотягинка, Саблуківка, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк та Херсон.

Внаслідок обстрілів були пошкоджені стільникова вежа, сільськогосподарська техніка, багатоповерховий будинок, сім приватних будинків, гаражі та автомобіль, зазначив посадовець.

Крім того, 19 травня вранці російські військові атакували цивільний автомобіль у Таврійському мікрорайоні Херсона за допомогою дрону, внаслідок чого поранення отримав 23-річний чоловік.

Також близько 10:30 безпілотник атакував фермерське господарство у Костирці, в результаті чого травмувався працівник. Ще один випадок стався в Херсоні, де під ударом дрону опинився трактор, внаслідок чого постраждав чоловік.