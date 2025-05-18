Протягом останньої доби російські військові здійснили обстріли 29 населених пунктів у Херсонській області, внаслідок чого вісім осіб отримали поранення. Про це повідомив керівник обласної державної адміністрації Олександр Прокудін 18 травня.

Атаки відбувалися за допомогою безпілотників, артилерії та авіаударів, вражаючи такі населені пункти, як Антонівка, Садове, Придніпровське, Молодіжне, Іванівка, Микільське, Токарівка, Новотягинка, Білозерка, Ромашкове, Томина Балка, Кізомис, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Берислав, Раківка, Томарине, Осокорівка, Бургунка, Миколаївка, Одрадокам’янка, Новорайськ, Новоолександрівка, Гаврилівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

У результаті обстрілів постраждали соціальна інфраструктура та житлові райони. Зокрема, було пошкоджено багатоповерховий будинок, три приватні житлові споруди, станцію технічного обслуговування, гараж, стільникову вежу, газогін та автомобіль, як зазначив Олександр Прокудін.

Крім того, 17 травня міська військова адміністрація Херсона повідомила про випадок, коли російські військові скинули вибухівку з безпілотника в Дніпровському районі міста, внаслідок чого постраждав місцевий житель.