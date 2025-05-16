16 травня російські війська здійснили серію атак на Куп’янськ та Кутьківку в Харківській області, що призвело до численних поранень серед цивільних. За інформацією обласної прокуратури, обстріли почалися близько 13:00, коли 59-річний чоловік отримав поранення і був терміново госпіталізований. Внаслідок атаки постраждали щонайменше десять приватних будинків.

О 14:20 внаслідок удару FPV-дроном було пошкоджено приватне подвір’я, а приблизно о 14:30 російські війська обстріляли Кутьківку, в результаті чого двоє чоловіків і жінка отримали вибухові поранення.

Начальник Куп’янського районного відділу Нацполіції Харківщини Кирило Щербинський зазначив, що протягом дня Куп’янськ зазнавав атак з використанням FPV-дронів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Ворог активно діяв, але через малу кількість населення не завжди надходили виклики до поліції. Правоохоронці виїжджають лише у випадках, коли є потерпілі або звернення громадян.

Вранці в центрі Куп’янська стався ще один інцидент: влучив півторатонний касетний авіабомбовий боєприпас, внаслідок чого один чоловік отримав поранення, але його не госпіталізували. Пошкоджено близько 20 будинків, як багатоквартирних, так і приватних.

О 08:00 16 травня російські війська вдарили дроном по автомобілю в Куп’янську, в результаті чого четверо пасажирів отримали поранення, а жінка, яка стояла поруч, загинула.

Ситуація в регіоні залишається напруженою, і місцева поліція продовжує фіксувати наслідки обстрілів, а також надавати допомогу постраждалим.