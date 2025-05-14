14 травня 2025 року російські військові здійснили обстріли громад Нікопольського та Синельниківського районів у Дніпропетровській області. Внаслідок цих атак одна жінка отримала поранення, а також зазнали пошкоджень приватні будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомив Сергій Лисак, начальник обласної військової адміністрації, у своєму Telegram-каналі.

На території Нікопольщини ворог використав безпілотники та артилерійські системи, обстрілюючи Нікополь, а також громади Марганецька, Червоногригорівська, Мирівська та Покровська. Внаслідок цих обстрілів 67-річна жінка отримала поранення і наразі проходить амбулаторне лікування.

Пошкодження зазнали дві адміністративні будівлі, спортивний клуб, дев’ятиповерховий житловий будинок та приватний будинок.

У Синельниківському районі російські війська завдали ударів реактивними системами залпового вогню по Великомихайлівській громаді. Там також були пошкоджені приватні житлові будинки, але, на щастя, обійшлося без загиблих та поранених.

Ситуація в регіоні залишається напруженою, і місцева влада продовжує стежити за обстановкою, надаючи допомогу постраждалим від атак.