Протягом останнього тижня російські війська активізували свої атаки на прифронтову Новопавлівку, зокрема, почали обстрілювати дорогу, що веде до села, за допомогою FPV-дронів. За даними мапи DeepState, відстань від населеного пункту до лінії фронту становить приблизно сім кілометрів. Місцеві жителі повідомляють, що російська армія цілодобово обстрілює житлові будинки та цивільні автомобілі.

68-річний Микола згадує, як 7 травня російські війська розбомбили кілька сусідських будинків, розташованих навпроти його оселі. Він розповідає, що в той день, коли він поливав клумбу, керовані авіабомби впали в кількох метрах від нього.

“Десь о пів на сьому вечора. Я чув, як деренчить, і думав, що встигну хоча б до хати відбігти, але не встиг”, – згадує чоловік.

Микола зазначає, що сусіди, чиї будинки були знищені, виїхали з села ще в квітні. Він також розповідає, що за кілька днів до атаки евакуювалася родина з двома маленькими дітьми.

Вибухова хвиля зруйнувала дах його будинку, пошкодила сарай і вибила всі вікна.

“Нам виділили шифер, але я не знаю, як його привезти. У нас усі підприємці забрали техніку, немає чим привезти. Поки будемо тут, а що робити? Я прожив 70 років, і тепер все можуть забрати”, – бідкається Микола.

Окрім обстрілів з КАБ, 83-річна Оксана зазначає, що в Новопавлівці почастішали атаки безпілотників. За її словами, дорогу на в’їзд з боку Межової обстрілюють FPV-дронами, і обстріли тривають цілодобово.

“Коли дрон пролетить, наче нічого, слава богу. Але потім знову. Куди ж ти заховаєшся? Підвал не підходить, сидиш у хаті. Що буде, те й буде”, – говорить вона.

Оксана не хоче покидати рідну домівку, адже її дідусь і бабуся побудували цю хату, яка пережила Другу світову війну. Зараз вона живе в ній із сином, тримають кілька курей, а також котів і собак. Проте, за її словами, в селі спостерігається колапс з продуктами – через обстріли всі магазини закрилися.

“Хліба немає, тільки в Межовій. Треба когось просити, щоб привезли. Якщо хтось їде, попросиш, привезуть. А якщо ні – доведеться сидіти без їжі”, – зазначила жінка.

Не хоче залишати Новопавлівку і переселенець з Донеччини Валерій. Він розповідає, що його рідне село Троїцьке було знищене російськими військами, а господарство – зруйноване. Разом із дружиною вони евакуювалися до Новопавлівки на тракторі і живуть у будинку знайомих.

“Поки є запаси, будемо жити. А далі – що буде, те й буде. Нічого доброго нас не чекає. Дрони літають, нещодавно на дорозі був вибух. КАБи – постійно, одна вулиця розбита, інша також. Допомагаємо людям накривати будинки”, – додає чоловік.

Оскільки родичів у нього не залишилося, Валерій не має, куди звернутися за допомогою.

Село піддається обстрілам щодня.

“Діти в окупованій Андріївці, ми не знаємо, що з ними. Не знаємо їхньої долі, чи живі вони, чи ні. Можемо виїхати, але де ночувати? Що робити? Чекаємо миру, а якщо не миру – то смерті”, – говорить Валерій.

Станом на 14 травня в селі залишилося близько ста людей, повідомив очільник Новопавлівської адміністрації Костянтин Сімонов. Місцева влада та волонтери приймають заявки на евакуацію.