Війська Росії поранили ще 8 цивільних жителів Донецької області за минулу добу, 20 липня.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

У Кураховому росіяни обстріляли приватний сектор і територію агропідприємства, у Вовченці — промзону.

У Селидовому поранили людину, пошкодили підприємство та авто. У Покровській громаді пошкоджені 30 приватних будинків, 7 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі, 2 промислові будівлі, нежитлове приміщення і 17 автівок.

У Лимані поранено людину, пошкоджені адмінбудівля, 2 підприємства та інфраструктурний об’єкт. У Ямполі поранено людину, зруйновано 3 будинки, 2 господарчі споруди та гараж. В Іллінівській громаді пошкоджені 8 об’єктів, 4 — в Олександро-Калиновому і 4 — в Зорі. У Костянтинівці пошкоджено будинок.

У Часовоярській громаді поранені 2 людини, пошкоджені 6 приватних будинків, 2 багатоповерхівки та нежитлова будівля. У Торецьку поранені 2 людини, пошкоджено 11 будинків, адмінбудівлю та інфраструктурний об’єкт.

Загалом із початку вторгнення росіяни вбили на Донеччині 2099 цивільних та 5464 — поранили. Ці дані не враховують жертв у Маріуполі та Волновасі.