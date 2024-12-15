За минулу добу, 14 грудня, російські війська завдали 3 378 ударів по лінії фронту та житловому сектору. Зруйновано житлові будинки, люди не постраждали.

Про це повідомила поліція Донецької області.

У суботу ворог атакував вісім населених пунктів області: міста Дружківка, Костянтинівка, Лиман, Покровськ, Сіверськ, села Іверське, Нова Полтавка, Хрестище.

Руйнувань зазнали 13 цивільних об’єктів, з них десять житлових будинків.

Покровськ росіяни обстріляли з артилерії – пошкодили приватний будинок. У Лимані внаслідок обстрілу постраждали багатоквартирний будинок і адмінбудівля.

На Нову Полтавку загарбники скинули авіабомбу “ФАБ-250”. Це призвело до пошкодження шести приватних будинків. По Дружківці окупанти вдарили з РСЗВ “Торнадо-С”. Внаслідок удару пошкоджено дві приватні оселі.

Крім того, у ніч проти 15 грудня, близько 04:30 ранку місто зазнало нової атаки – руйнувань зазнали багатоквартирний будинок, магазин і бібліотека.