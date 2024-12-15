Про це повідомила поліція Донецької області.
У суботу ворог атакував вісім населених пунктів області: міста Дружківка, Костянтинівка, Лиман, Покровськ, Сіверськ, села Іверське, Нова Полтавка, Хрестище.
Руйнувань зазнали 13 цивільних об’єктів, з них десять житлових будинків.
Покровськ росіяни обстріляли з артилерії – пошкодили приватний будинок. У Лимані внаслідок обстрілу постраждали багатоквартирний будинок і адмінбудівля.
На Нову Полтавку загарбники скинули авіабомбу “ФАБ-250”. Це призвело до пошкодження шести приватних будинків. По Дружківці окупанти вдарили з РСЗВ “Торнадо-С”. Внаслідок удару пошкоджено дві приватні оселі.
Крім того, у ніч проти 15 грудня, близько 04:30 ранку місто зазнало нової атаки – руйнувань зазнали багатоквартирний будинок, магазин і бібліотека.
- Росіяни завдали за добу 429 ударів по населених пунктах Запоріжжя: постраждали двоє людей
- Окупанти атакували службовий автомобіль “Укрпошти” на Миколаївщині: водій дістав поранення
- Росіяни протягом дня атакували два райони Дніпропетровщини: в ОВА показали наслідки