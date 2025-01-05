У неділю, 5 січня, росіяни обстріли Антонівку на Херсонщині, вбивши одну людину, а також атакували Покровську громаду на Донеччині, внаслідок чого п'ятеро мирних жителів отримали поранення.

Про це повідомляють обласні ОВА.

За даними Херсонської ОВА, внаслідок російського обстрілу Антонівки, що розташована в передмісті Херсона, загинув один чоловік, ще один отримав поранення.

“У лікарні помер чоловік, який сьогодні потрапив під російський обстріл в Антонівці. Медики до останнього боролись за його життя, однак травми виявились надто тяжкими. Наразі особу загиблого встановлюють”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією Херсонської ОВА, о 16:58 було отримано повідомлення про поранення 58-річного чоловіка, у якого діагностували мінно-вибухову травму та уламкове поранення ніг. Пізніше, о 17:32 повідомили про ще одного постраждалого — чоловіка, який отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг і тулуба.

Також цього дня окупанти завдали ударів по Покровській громаді на Донеччині, внаслідок чого п’ятеро цивільних отримали поранення.

За даними очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, у Покровську постраждали три людини, пошкоджено крамницю та адміністративну будівлю. Ще двоє постраждалих виявили у селі Надіївка. Там також пошкоджено два житлових будинки.