Минулої доби у Херсонській області через російські обстріли загинули троє людей, поранень зазнали семеро, серед них одна дитина.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram-каналі.

“Російські військові поцілили у поштове відділення; житлові квартали населених пунктів області, зокрема, пошкоджено багатоповерхівку та 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчі споруди та автомобілі”, – зазначив очільник області.

Також він додав, що ворожих обстрілів та авіаударів зазнали Херсон і ще 16 населених пунктів Херсонщини, серед них Антонівка, Придніпровське, Садове, Томина Балка, Степанівка, Комишани, Дніпровське, Берислав та інші.

Нагадаємо, ввечері у п’ятницю, 25 жовтня, росіяни атакували ракетами Дніпро. Внаслідок атаки, за попередньою інформацією, загинуло троє людей, ще 19 отримали поранення, серед них четверо дітей.