Сьогодні, 14 червня, російські окупанти завдали удару по Шосткинській громаді в Сумській області, загинула людина.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

“Росіяни продовжують знищувати цивільне населення та інфраструктуру Сумщини. Сьогодні, 14 червня ворог завдав удару по Шосткинській громаді. Попередньо, одна людина загинула, четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, постраждалим надано необхідну медичну допомогу. На місці працюють всі необхідні служби.

В ОВА додали що наслідки ворожої атаки уточнюються.