Про це повідомили в Сумській ОВА.

“Росіяни продовжують знищувати цивільне населення та інфраструктуру Сумщини.

Сьогодні, 14 червня ворог завдав удару по Шосткинській громаді. Попередньо, одна людина загинула, четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, постраждалим надано необхідну медичну допомогу. На місці працюють всі необхідні служби.

В ОВА додали що наслідки ворожої атаки уточнюються.