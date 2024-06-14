Про це повідомили в Сумській ОВА.
“Росіяни продовжують знищувати цивільне населення та інфраструктуру Сумщини.
Сьогодні, 14 червня ворог завдав удару по Шосткинській громаді. Попередньо, одна людина загинула, четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості”, – йдеться в повідомленні.
Як зазначається, постраждалим надано необхідну медичну допомогу. На місці працюють всі необхідні служби.
В ОВА додали що наслідки ворожої атаки уточнюються.
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