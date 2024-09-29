Про це повідомляє The Hill.

Як пише видання, двопартійний комітет, який займається питаннями демократії та прав людини в пострадянських країнах, наполягає на тому, щоб США змінили підхід до Росії, подібно до зміни політики щодо Китаю останніми роками, і відповідно перерозподілили ресурси.

У звіті Гельсінської комісії, який отримало The Hill, наголошується на необхідності перемоги України в її оборонній війні проти РФ, зокрема через надання масштабної військової та гуманітарної допомоги Києву. Також рекомендується дозволити ЗСУ завдавати ударів по території РФ за допомогою зброї, наданої США.

Ці пропозиції виходять за межі нинішньої політики адміністрації Джо Байдена щодо України та суперечать позиціям Дональда Трампа та його союзників у Конгресі. Втім, конгресмен Джо Вілсон, голова Гельсінського комітету від Республіканської партії, заперечив можливість укладення угоди між Трампом і Путіним, заявивши, що Трамп розпізнає нещирість російського президента.

Хоча президентські вибори матимуть значний вплив на майбутню політику США щодо РФ та України, важливу роль відіграватиме і ставлення Конгресу. Згідно зі звітом, очікується, що республіканці підтримають ідею тривалої боротьби з РФ, зважаючи на історію агресивного імперіалізму Москви щодо сусідів і світу загалом.

Звіт також зазначає, що протягом останніх трьох десятиліть кожен новий президент США зустрічався з Путіним у перші місяці свого правління, що розглядається як хибна політика.

Нагадаємо, що нещодавно Путін вніс зміни до російської ядерної доктрини, розширивши перелік загроз, для нейтралізації яких РФ може застосувати ядерну зброю. Реакція США та ЄС залишилася незмінною – вони засудили ці дії і продовжують підтримувати Україну.