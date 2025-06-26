Окупаційний суд Херсонщини засудив чоловіка за диверсію на газовій платформі

Як повідомляє окупаційна прокуратура Херсонської області

На непідконтрольній Україні території Херсонщини окупаційний суд виніс вирок чоловіку, засудивши його до 23 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Його звинувачують у підготовці диверсії в Чорному морі, зокрема, у підриві газової платформи.

Цю інформацію оприлюднила окупаційна прокуратура Херсонської області.

“Нагадаємо, у січні 2024 року він пройшов підготовку зі здійснення диверсійної діяльності. У складі озброєної групи чоловік підірвав морську платформу в південно-західній частині Чорного моря, яка належала кримському підприємству. Унаслідок цього вона стала непридатною для використання. Також у лютому 2024 року він незаконно перетнув кордон РФ і пошкодив комплекс будівель маяка на узбережжі Чорного моря в Херсонській області”, – йдеться у повідомленні.

– Окупаційна прокуратура Херсонської області

Окрім цього, окупаційна влада звинуватила чоловіка в незаконному перетині кордону, перевезенні зброї та вибухових речовин, а також у контрабанді. Йому також призначено штраф у розмірі 700 тисяч рублів.

Ця справа є яскравим прикладом репресій, які здійснює окупаційна влада на тимчасово захоплених територіях, супроводжуючи їх політично мотивованими звинуваченнями та жорсткими покараннями.

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