Про це в ефірі Громадського радіо повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділу комунікацій поліції Донецької області Павло Дяченко.
Російські силовики застосовують всі можливі види зброї, призводячи до руйнування будівель і приватних будинків. Гуманітарна ситуація стає критичною.
“Суцільні руїни, все палає, знищені до фундаменту багатоповерхівки, а приватний сектор дуже сильно розбитий. Складна гуманітарна ситуація, яка обумовлена постійними обстрілами. Обстріли не вщухають, росіяни б’ють всім чим можна, різними калібрами, мінометами, КАБами.
Востаннє екіпаж “Білих янголів” в минулу суботу проводили евакуацію пораненого чоловіка. Тут потрібно робити все дуже швидко. Там просто суцільний жах. Тільки надали допомогу почали виносити до автівки, приліт з артилерії, їдуть населеним пунктом обстріли зліва, справа, обстріли просто неймовірні”, — зазначив представник поліції.
Евакуація поранених проводиться в умовах небезпеки, проте ситуація дуже важка.
“Навіть евакуацію, там проводять за лічені хвилини, коли хлопці підїхали, замотали ногу чоловіку, там уламок снаряда пробив ногу, виносять уже і метрів за 20 від них у сусідню будівлю, а це приватний сектор, приліт з артилерії, все полетіло шибки, дах, уламки”, – каже Дяченко.
Також Дяченко додав, що гасити пожежі після обстрілів немає можливості, бо у такій ситуації нема змоги загнати техніку, щоб фахівці ДСНС приїхали одним чи двома розрахунками й надавали допомогу.
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