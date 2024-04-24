Про це в ефірі Громадського радіо повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділу комунікацій поліції Донецької області Павло Дяченко.

Російські силовики застосовують всі можливі види зброї, призводячи до руйнування будівель і приватних будинків. Гуманітарна ситуація стає критичною.

“Суцільні руїни, все палає, знищені до фундаменту багатоповерхівки, а приватний сектор дуже сильно розбитий. Складна гуманітарна ситуація, яка обумовлена постійними обстрілами. Обстріли не вщухають, росіяни б’ють всім чим можна, різними калібрами, мінометами, КАБами.

Востаннє екіпаж “Білих янголів” в минулу суботу проводили евакуацію пораненого чоловіка. Тут потрібно робити все дуже швидко. Там просто суцільний жах. Тільки надали допомогу почали виносити до автівки, приліт з артилерії, їдуть населеним пунктом обстріли зліва, справа, обстріли просто неймовірні”, — зазначив представник поліції.