Про це глава МЗС написав у соцмережі Х.

“Я з нетерпінням чекаю спільної роботи, поглиблення взаємовигідного стратегічного партнерства між Україною та США і просування миру через силу в Україні та в усьому світі”, написав Сибіга.

Міністр також привітав сенатора Рубіо з номінацією на посаду 72-го державного секретаря США.