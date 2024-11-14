Міністр закордонних справ України звернувся до сенатора Марко Рубіо, який є кандидатом на посаду державного секретаря США. Андрій Сибіга закликав підтримувати принцип США "мир через силу" в Україні.

Про це глава МЗС написав у соцмережі Х.

“Я з нетерпінням чекаю спільної роботи, поглиблення взаємовигідного стратегічного партнерства між Україною та США і просування миру через силу в Україні та в усьому світі”, — написав Сибіга.

Міністр також привітав сенатора Рубіо з номінацією на посаду 72-го державного секретаря США.