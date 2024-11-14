Про це глава МЗС написав у соцмережі Х.
“Я з нетерпінням чекаю спільної роботи, поглиблення взаємовигідного стратегічного партнерства між Україною та США і просування миру через силу в Україні та в усьому світі”, — написав Сибіга.
Міністр також привітав сенатора Рубіо з номінацією на посаду 72-го державного секретаря США.
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