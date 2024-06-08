Про це вдруге повідомляє виконавчий директор Реєстру збитків Маркіян Ключковський під час воркшопу для журналістів з міжнародного права збройних конфліктів.
Відомо, що Реєстр прийматиме докази лише у цифровому форматі.
“Ми очікуємо, звичайно, більшою мірою це припущення, але наші розрахунки кажуть, що, ймовірно, до Реєстру може бути подано від 6 до 8 млн заяв. Якщо це відбудеться, то реєстр збитків буде найбільшою системною програмою розгляду заяв про репарації в історії міжнародного права”, – сказав він.
Реєстр збитків отримає можливість доступу до різних баз даних та реєстрів через “Дію”. З початку квітня почався прийом заявок на руйнування житлового майна. Протягом літа буде додано 12 нових категорій, включаючи втрату життя, безвісти зниклих осіб та руйнування критичної інфраструктури.
В планах на осінь 2024 року є відкриття нової великої групи категорій. До весни наступного року планується відкрити всі категорії, пов’язані з усіма військовими злочинами. Крім того, найближчими місяцями буде впроваджено функціонал, що дозволить людям подавати заяви через Центр надання адміністративних послуг як альтернативу “Дії”, – повідомив виконавчий директор Реєстру збитків.
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