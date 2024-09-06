Голова Львівської ОВА Козицький витратив з бюджету 25 мільйонів гривень на дорогу в курортному селищі Східниця до готелю, який побудував його батько бізнесмен Зіновій Козицький. Окрім готелю на 60 номерів, найдешевший з яких коштує від 9900 грн/ніч, тут добудовують ще 11 окремих котеджів. Усе це разом позиціонують як "велнес-курорт Панорама Східниця".

Про це стало відомо з розслідування NGL Media.

Журналісти зазначають, що реконструкцію вулиці Гірської у Східниці загальною вартістю 12,76 млн грн почали восени 2021 року, проте підрядник – турецька компанія “Онур” – встиг до кінця року відремонтувати коштом держбюджету лише незначний відтинок на 1,9 млн грн. Наступні півтора року про завершення проєкту не згадували через повномасштабну війну.

Однак на початку червня минулого року селищний голова Східниці Іван Піляк звернувся до голови Львівської ОВА Максима Козицького з офіційним листом, прохаючи продовжити ремонт коштом уже обласного бюджету. Він мотивує це тим, що у час військової агресії важливо створювати нові робочі місця, розвивати туристичний сектор та збільшувати потік відвідувачів.

“Продовження ремонту цієї дороги дасть можливість покращити дорожньо-транспортну інфраструктуру та умови життя населення Східниці, а також підвищити інвестиційну привабливість”, – йшлося у листі Піляка до Максима Козицького.

Очільник ЛОВА погодив продовження реконструкції, вартість якої за півтора року простою зросла майже вдвічі – до 25 млн грн.

“Реконструкція вулиці Гірської у Східниці виявилась найдорожчою зі списку доріг, профінансованих ЛОВА у 2023 році – і, напевно, найбільш сумнівною з точки зору пріоритетності”, – зауважують в NGL Media.

Вартість реконструкції приблизно 1700 метрів лісової дороги співмірна з вартістю ремонту й освітлення вул. Гірської протяжністю 1,9 км, який обійшовся у 25 млн грн. Таким чином, загальна вартість реконструкції дороги складає майже 50 млн грн, з яких половина оплачена коштом платників податків.

“Рішення про таке використання бюджетних грошей ухвалював голова Львівської ОВА Максим Козицький, що є очевидним конфліктом інтересів – адже єдиним реальним вигодонабувачем найбільшої витрати ЛОВА на дороги у 2023 році виявилась компанія його батька”, – наголошують розслідувачі.