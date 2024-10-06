Відповідними фото він поділився на своїй сторінці в соцмережі Х.

Брекельманс опублікував фото з Харкова та нагадав підписникам, що це українське місто знаходиться лише за 40 км від кордону з Росією.

“Я бачив наслідки руйнівних російських обстрілів. Знищені квартири. Вимкнення електроенергії. Як діти навчаються у бункерах. Україна може захиститися від цього всього лише одним способом – тримаючи Росію на більшій дистанції”, – написав посадовець.

Додамо, що у четвер, 3 жовтня, генеральний секретар НАТО Марк Рютте здійснив перший офіційний візит до Києва. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Нагадаємо, колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте з 1 жовтня офіційно вступив на посаду генерального секретаря НАТО, замінивши Єнса Столтенберга.