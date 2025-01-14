Сьогодні, 14 січня, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва для переговорів із українським керівництвом щодо подальшого військової допомоги у відбитті російської агресії.

Про це він сказав у інтерв’ю агентству dpа, передає DW.

Зазначається, що відповідний візит німецького міністра раніше не анонсувався з міркувань безпеки.

“Для мене важливо показати, що ми продовжуємо активно підтримувати Україну. Це сигнал про те, що Німеччина, як найбільша країна НАТО в Європі, стоїть на боці України. Не одна, а разом із п’ятіркою країн та багатьма іншими союзниками“, — підкреслив Пісторіус.

Напередодні, увечері, він провів переговори у Варшаві з колегами з Польщі, Франції, Італії та Великобританії щодо подальшої допомоги Україні. Німеччина разом із чотирма великими європейськими партнерами має намір посилити зусилля для зміцнення оборонної промисловості України.

“Якщо будуть гроші, якщо будуть потужності для виробництва озброєнь, то Україна сама найшвидше зможе постачати свої війська матеріалами та зброєю”, — додав міністр оборони Німеччини.

Консультації європейських міністрів оборони у форматі “п’ятірки” були організовані після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах США, з метою зміцнення європейської безпеки та обороноздатності.