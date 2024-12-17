Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтримав європейських політиків, які вважають, що наразі занадто рано ухвалювати рішення про можливу присутність військ в Україні, оскільки досі не було досягнуто ні переговорів, ні припинення вогню.

Про це пише Reuters.

Пісторіус зазначив, що якщо буде оголошено припинення вогню, західна спільнота, партнери по НАТО, а також ООН і ЄС повинні будуть обговорити, як забезпечити мир. Він підкреслив, що Німеччина, як найбільша економіка Європи, відіграватиме важливу роль у цьому процесі.

Однак міністр уточнив, що наразі складно визначити точну роль Німеччини в контексті умов припинення вогню та мандату миротворчих сил, оскільки є ще багато невизначених питань.