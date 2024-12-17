Про це пише Reuters.
Пісторіус зазначив, що якщо буде оголошено припинення вогню, західна спільнота, партнери по НАТО, а також ООН і ЄС повинні будуть обговорити, як забезпечити мир. Він підкреслив, що Німеччина, як найбільша економіка Європи, відіграватиме важливу роль у цьому процесі.
Однак міністр уточнив, що наразі складно визначити точну роль Німеччини в контексті умов припинення вогню та мандату миротворчих сил, оскільки є ще багато невизначених питань.
“Зараз є набагато більше питань, ніж відповідей. І саме тому я не можу дати вам вичерпної відповіді“, – сказав Борис Пісторіус.
- Каллас: Миротворці приїдуть в Україну після досягнення миру
- У Брюсселі обговорюватимуть введення миротворців в Україну
- Італія готова відправити миротворців до України