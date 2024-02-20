Про це Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у інтерв’ю Суспільному.

“Ми подивилися, проаналізували кейс, який був якраз в Ізраїлі, коли загострення конфлікту в Газі ось зараз почалося. Як там виходили з такої ситуації. Ми знайшли відповідний алгоритм, запропонували SpaceX і зараз в нас відбувається чітка комунікація щодо того, як зробити так, щоб кейсів подібних не було”, — сказав Федоров.

Відповідаючи на запитання про те, чи SpaceX має змогу відключити Starlink на тимчасово окупованій території України, Федоров розповів, що така можливість є, “але для нас це також буде катастрофічно”.

Михайло Федоров додав, що не вірить у те, що існує зв’язок між тим, що в армії рф з’явились Starlink, й між тим, як Маск нині коментує російсько-українську війну.