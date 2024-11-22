Зловживання антибіотиками може призвести до того, що через 10 років трансплантації в Україні припиняться, а пневмонія стане невиліковною.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він підкреслив, що антибіотики слід вживати лише за рецептом лікаря, дотримуючись призначених доз і тривалості курсу лікування.

“Антибіотики – це не цукерки. Антибіотики – це не пігулки, які можна профілактично випити, бо десь щось зачухалося чи засвербіло у носі. Антибіотики вживаються виключно за призначенням лікаря“, — сказав міністр.

Ляшко також зазначив, що електронний рецепт на випуск антибіотиків ввели для того, щоб зберегти високотехнологічну медичну допомогу в майбутньому.