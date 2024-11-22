Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Він підкреслив, що антибіотики слід вживати лише за рецептом лікаря, дотримуючись призначених доз і тривалості курсу лікування.
“Антибіотики – це не цукерки. Антибіотики – це не пігулки, які можна профілактично випити, бо десь щось зачухалося чи засвербіло у носі. Антибіотики вживаються виключно за призначенням лікаря“, — сказав міністр.
Ляшко також зазначив, що електронний рецепт на випуск антибіотиків ввели для того, щоб зберегти високотехнологічну медичну допомогу в майбутньому.
“Якщо зараз ми будемо зневажливо ставитися до антибіотиків та рекомендацій лікарів, то буквально через 10 років може зупинитися трансплантація, тому що не буде чим лікувати ускладнення. Може статися таке, що пневмонія стане невиліковною”, — наголосив міністр.
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