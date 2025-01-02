Про це повідомив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За словами Клименка, Дмитро на псевдо “Фін” розпочав службу рядовим і зрештою став офіцером. Під час бойових дій він отримав серйозне поранення, але, незважаючи на небезпеку для свого життя, врятував побратима. Згодом Фінашин повернувся у стрій.

Очільник МВС зазначив, зважаючи на його досвід, Дмитро Фінашин є відмінним представником спільноти воїнів, який добре розуміє потреби військових та ветеранів.

Він буде опікуватися покращенням реабілітації, медичної та психологічної допомоги, соціальної підтримки та працевлаштування учасників бойових дій з системи МВС.