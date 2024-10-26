Про це зазначили у пресслужбі зовнішньополітичного відомства.
“Андрій Сибіга прибув до Каїра і розпочав переговори тет-а-тет із єгипетським колегою Бадром Абдель Ати”, – йдеться в повідомленні.
Інших подробиць поки не повідомляють.
Зазначимо, що після візиту до Туреччини Андрій Сибіга відвідав Оман, де відкрив посольство України. Також глава МЗС днями здійснив візит до Анголи й закликав країну приєднатися до втілення Формули миру та взяти участь у другому Глобальному саміті миру. Після цього Сибіга вирушив до Єгипту і ПАР.
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