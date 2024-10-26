У суботу, 26 жовтня, глава МЗС України Андрій Сибіга прибув до Каїру та розпочав перемовини віч-на-віч із єгипетським колегою Бадром Абдель Ати.

Про це зазначили у пресслужбі зовнішньополітичного відомства.

“Андрій Сибіга прибув до Каїра і розпочав переговори тет-а-тет із єгипетським колегою Бадром Абдель Ати”, – йдеться в повідомленні.

Інших подробиць поки не повідомляють.

Зазначимо, що після візиту до Туреччини Андрій Сибіга відвідав Оман, де відкрив посольство України. Також глава МЗС днями здійснив візит до Анголи й закликав країну приєднатися до втілення Формули миру та взяти участь у другому Глобальному саміті миру. Після цього Сибіга вирушив до Єгипту і ПАР.