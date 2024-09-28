Глава МЗС Австрії Александер Шалленберг переконаний, що наразі керівництво Кремля не налаштоване серйозно на мирне врегулювання військового конфлікту. Разом з тим, він висловив сподівання, війна в Україні, як і будь-яка інша війна, “зрештою буде вирішена за столом переговорів”.

Про це посадовець сказав інтерв’ю австрійському інформагентству АРА.

“Сенс у цьому столі переговорів може бути лише тоді, коли за нього сядуть обидві сторони, а саме – Росія та Україна. Чи складається зараз враження, що російська сторона не дуже серйозно налаштована на змістовні переговори? Так! Але я сподіваюся, що в якийсь момент це станеться”, – сказав він.

Шалленберг наголосив на важливості долучати до зусиль з мирного врегулювання такі країни як Китай, Бразилію та Індію.

“Ми маємо долучити ці держави до процесу. Це дуже важливо, оскільки інакше миру не досягти”, – вважає він.

За словами Шалленберга, війна в Україні продемонструвала необхідність повної реорганізації співпраці з Глобальним Півднем.

“Якщо Росії вдається в неоімперіалістичному дусі напасти на сусідню державу, а потім пояснювати іншим країнам, що справжній агресор – це НАТО та Європейський Союз, то це справді викликає запитання: як це можливо? Я вважаю, що ми повинні значно активніше шукати діалогу, і справді на рівних умовах, – додав він.