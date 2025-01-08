Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен

Про це пише Reuters.

“Ми повністю визнаємо, що Гренландія має власні амбіції. Якщо вони реалізуються, Гренландія стане незалежною, хоча навряд чи з прагненням стати федеральним штатом у складі США“, — зазначив Расмуссен.

Міністр також підкреслив важливість співпраці з США, наголосивши на “цілком виправданому” занепокоєнні Вашингтону щодо безпеки в Арктиці, що пов’язане з активністю Росії та Китаю в цьому регіоні.

Однак він заспокоїв, що Данія готова до діалогу з американськими партнерами, аби знайти способи тіснішої співпраці для забезпечення безпеки в Арктиці.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Гренландії Муте Егеде у своєму новорічному зверненні підкреслив прагнення острова здобути незалежність від Данії.