Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен відкинув ідею, що Гренландія може стати федеральним штатом Сполучених Штатів Америки. Він підкреслив, що Гренландія має власні амбіції, і якщо вони реалізуються, то острів стане незалежним, але не прагнутиме бути частиною США.

Про це пише Reuters.

“Ми повністю визнаємо, що Гренландія має власні амбіції. Якщо вони реалізуються, Гренландія стане незалежною, хоча навряд чи з прагненням стати федеральним штатом у складі США“, — зазначив Расмуссен.

Міністр також підкреслив важливість співпраці з США, наголосивши на “цілком виправданому” занепокоєнні Вашингтону щодо безпеки в Арктиці, що пов’язане з активністю Росії та Китаю в цьому регіоні.

Однак він заспокоїв, що Данія готова до діалогу з американськими партнерами, аби знайти способи тіснішої співпраці для забезпечення безпеки в Арктиці.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Гренландії Муте Егеде у своєму новорічному зверненні підкреслив прагнення острова здобути незалежність від Данії.