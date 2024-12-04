Про це повідомляє Spiegel.
Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі 3 грудня, Ксав’є Беттель висловився проти вступу України до Альянсу.
“Я вважаю, що членство в НАТО знову принесе напруженість”, — сказав він.
Міністр закордонних справ Люксембургу вважає, що вступ України до Альянсу може спровокувати нові конфлікти. Водночас він підтримує євроінтеграцію України та її майбутнє членство в ЄС.
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