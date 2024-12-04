“Я вважаю, що членство в НАТО знову принесе напруженість”, — сказав він.

Міністр закордонних справ Люксембургу вважає, що вступ України до Альянсу може спровокувати нові конфлікти. Водночас він підтримує євроінтеграцію України та її майбутнє членство в ЄС.