Про це повідомляє Spiegel.

Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі 3 грудня, Ксав’є Беттель висловився проти вступу України до Альянсу.

“Я вважаю, що членство в НАТО знову принесе напруженість”, сказав він.

Міністр закордонних справ Люксембургу вважає, що вступ України до Альянсу може спровокувати нові конфлікти. Водночас він підтримує євроінтеграцію України та її майбутнє членство в ЄС.