Норвегія виступає за якнайшвидше набуття Україною повного членства в НАТО.

Про це повідомив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

“Я вірю в Україну як у майбутнього члена НАТО”, – заявив Ейде.

Міністр підкреслив свою підтримку Плану перемоги України, де першим пунктом є офіційне запрошення України до НАТО. Він зазначив, що разом із партнерами вони прагнуть визначити оптимальні строки й спосіб реалізації цього плану.

На його думку, по завершенні війни інтеграція України до європейських і трансатлантичних структур, зокрема НАТО, стане важливим кроком для забезпечення її суверенітету та незалежності.

Ейде також висловив підтримку ідеї, що Україна має стати надійним партнером і союзником, здатним спільно відстоювати взаємні інтереси.