Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що перемога України повинна передбачати не тільки відновлення кордонів чи притягнення агресора до відповідальності, а й створення реальності, в якій нова агресія стане неможливою.

Про це він сказав у суботу, 29 червня, під час виступу у рамках Дубровницького форуму в Хорватії, його цитує пресслужба МЗС, повідомляє “Європейська правда”.

За словами очільника МЗС, що мир без справедливості приведе до нової війни.

“Тому мета – не просто закінчити війну, а створити реальність, в якій мир буде справедливим і тривалим, а нова війна стане неможливою. Це і буде перемогою”, – зауважив міністр.

Кулеба відзначив ключову роль Саміту миру у забезпеченні справедливого й довготривалого миру. Він підкреслив, що продовжить взаємодіяти з країнами з усіх частин світу задля пошуку рішень, що допоможуть завершити війну на справедливих умовах.

За словами Кулеби, світ повинен стерти лінії, накреслені іншими, щоб забезпечити повагу до принципів, які дозволяють усім жити й процвітати.

“Є речі, які нас усіх об’єднують і стирають ці відмінності. Це бажання жити в мирі та розвиватися. Для України – це мир і відновлення, що, звісно, є передумовою розвитку”, – підсумував міністр.