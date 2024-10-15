Андрій Сибіга

Про це повідомив Андрій Сибіга в соцмережі Х.

“Я провів розмову з Ентоні Блінкеном, щоб підтвердити українсько-американське стратегічне партнерство і скоординувати позиції напередодні важливих міжнародних подій”, написав Сибіга.

Він також поінформував американського колегу про російські удари по українській енергосистемі та ключові військові й енергетичні потреби.

“Вдячний США за лідерство та підтримку”, зазначив глава МЗС України.