Про це повідомив Андрій Сибіга в соцмережі Х.
“Я провів розмову з Ентоні Блінкеном, щоб підтвердити українсько-американське стратегічне партнерство і скоординувати позиції напередодні важливих міжнародних подій”, — написав Сибіга.
Він також поінформував американського колегу про російські удари по українській енергосистемі та ключові військові й енергетичні потреби.
“Вдячний США за лідерство та підтримку”, — зазначив глава МЗС України.
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