Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну бесіду з державним секретарем США Ентоні Блінкеном для узгодження позицій перед важливими міжнародними заходами.

Про це повідомив Андрій Сибіга в соцмережі Х.

“Я провів розмову з Ентоні Блінкеном, щоб підтвердити українсько-американське стратегічне партнерство і скоординувати позиції напередодні важливих міжнародних подій”, — написав Сибіга.

Він також поінформував американського колегу про російські удари по українській енергосистемі та ключові військові й енергетичні потреби.

“Вдячний США за лідерство та підтримку”, — зазначив глава МЗС України.