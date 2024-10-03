Сьогодні, 3 жовтня, міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це повідомив очільник МЗС.

За його словами, телефонна розмова відбулась у продовження візиту президента Володимира Зеленського до США.

Також глави зовнішньополітичних відомств також скоординували подальші кроки, які призведуть до історичних рішень, які наблизять перемогу України.

“У рамках нашого регулярного діалогу відбулася продуктивна телефонна розмова з Ентоні Блінкеном для обговорення результатів візиту Володимира Зеленського в США та координації подальших кроків, які призведуть до історичних рішень і наблизять нашу перемогу”, — написав Сибіга.

Нагадаємо, Джо Байден та Володимир Зеленський зустрічалися у Білому домі 26 вересня, де Зеленський представив Байдену План перемоги. Очікується, що детально цей План лідери двох держав обговорять під час наступної зустрічі, що ймовірно відбудеться 12 жовтня у Німеччин