Глава МЗС України Андрій Сибіга вважає, що країни Заходу не повинні піддаватися на погрози кремлівського диктатора. Ба більше, союзники мають посилити підтримку України та дозволити завдавати по ворогу далекобійних ударів.

Про це йдеться у дописі пресслужби МЗС у Telegram-каналі.

“Погрози Путіна не діють. Союзники України не повинні піддаватися на них. Навесні 2022 року він попереджав про нечувані наслідки, якщо Захід надасть Україні зброю для оборони. Зброю надали. Путін нічого не зробив. Подібна риторика повторювалася багато разів протягом останніх років”, — сказав Сибіга.

За його словами, Путін погрожував наслідками розширення НАТО, але нічого не зробив, коли Фінляндія та Швеція приєдналися до НАТО.

“Попри всі погрози, він нічого не зробив, коли Україна отримала F-16. Щоразу, коли Путін стикається із силою, він відступає і знаходить способи пояснити це своїм людям”, — пояснив очільник МЗС.

Сибіга наголосив на тому, що російський президент погрожує, щоб послабити підтримку України. Натомість союзники мають її посилити й зняти обмеження.

“Зміцнити далекобійність, повітряний щит, економічну, енергетичну стійкість України. Страх і зволікання — це смерті та кризи. Щоб відновити мир, потрібна сміливість, а не страх”, — резюмував міністр.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін може провести навчання із застосуванням тактичної ядерної зброї у рамках випробувань, якщо західні лідери дозволять Україні використовувати свої ракети далекобійні ракети.