У п'ятницю, 20 вересня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів першу телефонну розмову із міністром закордонних справ Ізраїлю Ісраелем Кацем. Український посадовець подякував колезі за підтримку суверенітету, територіальної цілісності України та Формулу миру.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України із посиланням на допис очільника відомства у соцмережі Х.

“Обговорили загрози від російсько-іранської співпраці та зусилля з протидії будь-яким можливим поставкам балістичних ракет державі-терористу”, – зазначив глава МЗС.

Раніше глава МЗС Сибіга відреагував на погрози Кремля. На його думку, країни Заходу не повинні піддаватися на погрози кремлівського диктатора. Навпаки, союзники мають посилити підтримку України та дозволити завдавати по ворогу далекобійних ударів.

Також Сибіга вважає, що Формула миру – це безальтернативний і дієвий шлях до всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні. Він наголосив на тому, що війна між Росією та Україною – “це не конфлікт між двома країнами, це колоніальна загарбницька війна однієї країни проти іншої”, тому вона має завершитися справедливо задля збереження міжнародного миру.