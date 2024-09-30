Сьогодні, 30 вересня, за дорученням президента України Володимира Зеленського міністр закордонних справ Андрій Сибіга здійснить робочий візит до Угорщини.

Про це повідомили в МЗС.

У Будапешті глава МЗС проведе двосторонні переговори з угорським колегою Петером Сійярто.

Про що говоритимуть

Зазначається, що ключовими темами обговорення стануть розвиток добросусідських відносин, реалізація спільних проєктів, зокрема у сферах економіки, прикордонної інфраструктури, захисту прав національних меншин, просування до вступу України в ЄС та НАТО, Формула миру як шлях до справедливого завершення російської агресії.

Візит до Угорщини є продовженням першого регіонального турне новопризначеного міністра закордонних справ, метою якого є налагодження прагматичної та передбачуваної політики добросусідства та просування до стратегічної мети членства України в ЄС і НАТО.