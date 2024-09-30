Про це повідомили в МЗС.
У Будапешті глава МЗС проведе двосторонні переговори з угорським колегою Петером Сійярто.
Про що говоритимуть
Зазначається, що ключовими темами обговорення стануть розвиток добросусідських відносин, реалізація спільних проєктів, зокрема у сферах економіки, прикордонної інфраструктури, захисту прав національних меншин, просування до вступу України в ЄС та НАТО, Формула миру як шлях до справедливого завершення російської агресії.
Візит до Угорщини є продовженням першого регіонального турне новопризначеного міністра закордонних справ, метою якого є налагодження прагматичної та передбачуваної політики добросусідства та просування до стратегічної мети членства України в ЄС і НАТО.
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