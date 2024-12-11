Про це Андрій Сибіга написав на сторінці в Х.
Він підкреслив, що Росія, разом з військовою агресією проти України, розпочала масовану гібридну атаку на Європу, використовуючи інструменти пропаганди, кібератак, диверсій, саботажу та втручання у внутрішні справи країни.
Сибіга навів приклади Грузії, Молдови та Румунії як останні цілі цієї гібридної агресії, зауваживши, що ці зусилля Росії “тривають від Західної Європи до Балканських і Балтійських держав”.
Міністр закликав європейські уряди об’єднати сили для протидії впливу Росії. Він запропонував конкретні кроки, такі як блокування російської пропаганди, посилення роботи поліції та контррозвідки, зміцнення кіберзахисту та суворіша Шенгенська візова політика щодо громадян РФ.
“Україна має величезний досвід протидії різноманітним гібридним загрозам Росії, від кібератак до дезінформаційних кампаній і диверсій. Ми готові поділитися нашими найкращими знаннями та досвідом з європейськими партнерами, щоб допомогти зберегти стабільний демократичний розвиток”, – додав Сибіга.
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