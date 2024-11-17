Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав сьогоднішню ракетну атаку РФ однією із наймасштабніших, додавши, що цей обстріл є “відповіддю Путіна тим, хто останнім часом телефонував і відвідував його”.

Про це посадовець написав у соцмережі Х.

“Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак: безпілотники та ракети по мирних містах, мирним жителям, які сплять, критичній інфраструктурі. Це справжня відповідь військового злочинця Путіна всім, хто телефонував і відвідував його останнім часом”, — йдеться у дописі глави МЗС.

Також Сибіга додав, що Україні потрібен мир “через силу, а не замирення”.

Нагадаємо, вранці у неділю, 17 листопада, Росія здійснила комбіновану атаку по території України, застосувавши крилаті та балістичні ракети, а також ударні безпілотники. У кількох містах країни лунали вибухи. Станом 09:23 Повітряні Сили ЗС України оголосили відбій ракетної небезпеки по всій країні.