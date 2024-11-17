Про це посадовець написав у соцмережі Х.
“Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак: безпілотники та ракети по мирних містах, мирним жителям, які сплять, критичній інфраструктурі. Це справжня відповідь військового злочинця Путіна всім, хто телефонував і відвідував його останнім часом”, — йдеться у дописі глави МЗС.
Також Сибіга додав, що Україні потрібен мир “через силу, а не замирення”.
Нагадаємо, вранці у неділю, 17 листопада, Росія здійснила комбіновану атаку по території України, застосувавши крилаті та балістичні ракети, а також ударні безпілотники. У кількох містах країни лунали вибухи. Станом 09:23 Повітряні Сили ЗС України оголосили відбій ракетної небезпеки по всій країні.
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