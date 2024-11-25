Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 25-26 листопада візьме участь у міністерському засіданні "Групи семи" в Італії.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

“25-26 листопада міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за дорученням президента Володимира Зеленського відвідає Італію для участі в міністерському засіданні Групи семи“, — йдеться в повідомленні.

Зокрема, у понеділок, 25 листопада, Сибіга проведе низку двосторонніх зустрічей із міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні, главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем, а також очільниками зовнішньополітичних відомств країн “Глобального Півдня”.

Наступного дня, 26 листопада, він візьме участь у спеціальній сесії G7, присвяченій Україні. Також заплановані переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, міністром Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро, міністеркою Мелані Жолі, а також очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок.

“Ключовою темою переговорів стане зміцнення підтримки України на тлі нещодавніх агресивних кроків РФ, зокрема залучення до агресії військ КНДР, обстріл України балістичною ракетою середньої дальності, повітряного терору проти цивільних людей, критичної інфраструктури та енергосистеми”, — наголосили у МЗС.