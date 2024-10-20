Про це повідомляє пресслужба МЗС України.
Зазначається, що особлива увага переговорів буде приділена Плану перемоги, представленому Президентом України Володимиром Зеленським, інтеграції України до НАТО та Формулі миру як шляху до всеосяжного, справедливого та тривалого миру.
Крім того, сторони говоритимуть про розширення співпраці у політичній, економічній, оборонно-промисловій та культурно-гуманітарній сферах, й приділять увагу питанню свободи мореплавства та безпеки в Чорному морі.
У Стамбулі Андрій Сибіга візьме участь в оборонно-промисловій виставці SAHA EXPO 2024, де проведе зустрічі з турецькими оборонними компаніями.
Також міністр зустрінеться з українською та кримськотатарською громадами Туреччини та відвідає Стамбульський університет, де обговорить з викладачами та студентами кафедри української мови шляхи розширення академічної співпраці та підтримки вивчення української мови в Туреччині.
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