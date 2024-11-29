Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до країн НАТО із закликом надіслати офіційне запрошення Україні щодо вступу до Альянсу.

Про це повідомляє Reuters.

Як пише видання, Сибіга звернувся з проханням надіслати таке запрошення вже на наступному тижні.

“Ми вважаємо, що запрошення слід надіслати на даному етапі. Це стане адекватною відповіддю союзників на постійну ескалацію росією розв’язаної нею війни, останнім проявом якої є участь десятків тисяч північнокорейських солдатів та використання України як випробувального полігону для нової зброї”, – пише Сибіга.

Міністр вважає, що рішення має бути ухвалене на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО 3–4 грудня 2024 року.

Проте, за даними джерел в Альянсі, серед його членів наразі немає консенсусу щодо цього питання, а для ухвалення рішення потрібна згода всіх 32 країн-членів НАТО.