Глава міністерства закордонних справ Андрій Сибіга вважає, що Формула миру – це безальтернативний і дієвий шлях до всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні.

Про це повідомляє пресслужба відомства у Telegram-каналі.

“Формула миру є єдиним і безальтернативним шляхом до всеосяжного, справедливого та міцного миру. Запрошуємо кожну державу, лідера та організацію, які справді бажають відновлення миру, приєднатися до зусиль з впровадження Формули миру разом з уже сотнею учасників з усього світу”, – сказав Сибіга.

Він наголосив на тому, що війна між Росією та Україною – “це не конфлікт між двома країнами, це колоніальна загарбницька війна однієї країни проти іншої”, тому вона має завершитися справедливо задля збереження міжнародного миру.

“Потрібен глобальний дипломатичний фронт, щоб примусити агресора до миру”, – наголосив очільник МЗС.

Він зазначив, що за підсумками Глобального саміту миру 94 учасники вже підписали його комюніке. Крім того, Україна провела дві важливі зустрічі на шляху до Другого саміту миру: енергетична безпека та продовольча безпека.

“Робота триває. Запрошуємо всіх приєднатися до наших мирних зусиль”, – резюмував Сибіга.