Про це спікер повідомив на брифінгу в будівлі законодавчого органу, передає “Эхо Кавказа”.

Документ частково набуде чинності вже сьогодні, після публікування. Він зобов’язує неурядові організації, більше ніж 20% фінансування яких надходить з-за кордону, зареєструватися як “іноземні агенти”.

Відповідно до закону, протягом двох місяців, тобто до початку серпня, відповідні органи та посадовці мають ухвалити та опублікувати підзаконні акти, а міністерство юстиції Грузії та національне агентство публічного реєстру – провести “попередні матеріально-технічні та інші заходи для виконання цього закону”.

18 травня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наклала вето на закон “Про прозорість іноземного впливу”. За її словами, закон суперечить європейським прагненням Грузії.

28 травня на засіданні парламенту парламентарі більшістю голосів подолали вето президента. Після подолання вето документ протягом п’яти днів мала підписати президентка, у разі його відмови документ мав підписати спікер парламенту.