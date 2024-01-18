Трохи більше як місяць тому на Оболонсько-Теремківській, синій лінії метро виникла аварійна ситуація через порушення герметичності тунелю. Станції від “Деміївська” до “Теремки” закрили приблизно на пів року. Що зараз відбувається на цьому відрізку?

Відкрито кримінальну справу, тому я обмежений у наданні інформації — задля нерозголошення таємниці слідства. Буду говорити те, що можу.

Перше — треба почати з історії будівництва цієї ділянки, яку запустили в експлуатацію 2010 року. Її будували в дуже складних гідрогеологічних умовах. Частина тунелю — від станції «Либідська» — зведена у твердих ґрунтах. А частина — немеханізованим способом, ручною проходкою в заплаві ріки Либідь. Тобто фактично тунель на плавуні. І от на з’єднанні цих двох тунелів пішли тріщини.

Шириться багато інформації стосовно неправильної експлуатації тунелю. Хочу розвіяти цей міф. Тому що перші тріщини саме на ділянці з’єднання тунелів з’явилися після трьох місяців роботи цієї гілки метрополітену — у березні 2011-го.

Згідно з державними будівельними нормами, матеріали, які використовують під час будівництва тунелів метро, повинні слугувати не менш як 250 років. А тут уже через три місяці отримали тріщини з витоком піску. Тобто це пов’язано або з неправильним проєктуванням, або з неякісним будівництвом.

Ви кажете, що проблеми почалися ще у 2011-му. Знаю, що у 2012–2017 роках була аудиторська перевірка. Її висновки свідчать: під час будівництва були значні фінансові порушення саме на укріпленні ґрунтів. Цифра — 10,5 млн.

То була планова фінансова перевірка діяльності підприємства за 2014—2017 роки. За результатами склали акт і направили вимогу усунути порушення. Зокрема, мова йшла про один пункт, де Київський метрополітен нібито завищив суму виконаних Київметробудом робіт на 9 млн грн (ділянка синьої лінії від станції «Виставковий центр» до станції «Теремки»). Ми звернулися до суду про скасування цього пункту вимоги. Після чого отримали рішення першої інстанції на нашу користь. Потім було рішення апеляційної інстанції на користь ДАСУ. Рішенням Верховного Суду скасовано рішення апеляційного суду. Станом на сьогодні діє рішення першої інстанції.

Що конкретно нині — за місяць після закриття — відбувається на цій ділянці?

Науковці проводять вишукувальні роботи: геологію, геодезію. Працюють над встановленням причин, чому така ситуація склалася раптово.

Раптово?

Так, багато тріщин з’явилося одночасно, і наші служби самостійно не могли зупинити їх. Після того, як розкриють котлован і ми зможемо добратися до тунелю з поверхні, побачимо, чи є там гідроізоляція, чи є хімзакріплення ґрунтів тощо.

Розкрити котлован з поверхні — означає подивитися на його структуру зсередини, власне на те, як його будували. Правильно?

Правильно.

У нас існує спеціальна служба — Служба колій і тунельних споруд, яка займається експлуатацією й утриманням усіх тунелів. Враховуючи, що Київський метрополітен звели в дуже насичених водних ґрунтах, під час будівництва робили спеціальну систему водовідведення, дренажну систему, встановили потужні помпові установки. Обхідники відзначають, що відбувається з тунелем. Раз на місяць проходить комплексна перевірка — постійний контроль усіх ділянок. Служба слідкує за течіями, за зміною дебіту води, контролює стан тунелю.

Тоді я не розумію, як міг статися «фактор раптовості»?

Якщо в тунелі з’являється тріщина, служба цю тріщину ліквідовує, тунель працює у звичайному режимі. Але коли з’явилася одна, її ліквідували, а поруч ще три-чотири одночасно намітилися — оце вже фактор раптовості.

Коли на цій ділянці була остання велика планова перевірка? Які її результати?

На цій ділянці зафіксована тріщина у 2019-му і потім у червні 2023 року. Їх ліквідували. Після того тунель вів себе нормально.

За чотири дні було прийняте рішення щодо закриття станцій?

Десь так. Усе відбувалося дуже швидко. Ми планували закрити рух на ділянці із суботи (9 грудня). Але довелося вже в п’ятницю (8 грудня), оскільки під час додаткового обстеження, яке провели десь близько 12-ї години, після ранкової години пік, виявили ще одну дуже велику тріщину.

Ви казали, що на ремонт знадобиться пів року. Але якщо розкривати тунель, то хіба ви встигнете?

Там дуже складна ділянка — дуже багато мереж, які треба усунути. Більш ніж 120 кабелів Київпастрансу, Київсвітла, водоканалу, ДТЕК, Укртелекому треба перенести в інші місця й лише після цього працювати.

Проаналізувавши весь необхідний фронт робіт, будівельники сказали, що вкладуться в шість місяців.

Фінансуватимуть роботи з резервного фонду міста Києва, оскільки метрополітен є збитковим. Скільки приблизно це коштуватиме місту?

Зараз проєктанти закінчують проєкт, після цього проведуть експертизу. Тоді ми будемо знати суму.

Хоча б приблизно.

Не можу сказати.

Депутатка Київради Лілія Пашинна зазначала, що Київрада створила профільну комісію з цього питання, але вона жодного разу не збиралася. Чому? Уже місяць минув.

Щоб комісія була ефективна, вона повинна мати якісь матеріали.

Директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор заявляв, що руйнування тунелю синьої лінії пішло ззовні. Ви натомість заперечували той факт, що масова забудова району, яку розгорнули вже після того, як цю частину гілки запустили в експлуатацію, могла вплинути на виникнення аварійної ситуації.

Перші тріщини, як я казав, пішли ще до того, як там з’явилося якесь будівництво — у 2011-му там ще нічого не було.

Далі. Конкретно ця ділянка під Деміївським ринком. Там немає будівництва. Тобто я не вважаю, що саме будівництво могло вплинути. Але ми дочекаємося, коли профільні фахівці зроблять свій висновок на аналізі гідровишукувальних робіт.

Усі бачили фото великих тріщин в асфальті й просідання торгових павільйонів на Деміївці. Тобто є руйнування поверхні прямо над цією ділянкою метрополітену. Логіка підказує, що…

Так ясно — у тунель зайшло багато води й піску.

Тобто просідання асфальту — це вже наслідок аварії в тунелі через плавун, а не її причина?

Я вважаю, так.