Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп продовжують підтримувати тривалий і конструктивний діалог, орієнтований на спільні результати.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Він зазначив, що спільні зусилля України та США будуть спрямовані на зміцнення українсько-американського стратегічного партнерства та досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру.

“Президент Зеленський і президент Трамп підтримують давній і конструктивний діалог, спрямований на результат. Ми працюватимемо разом для зміцнення українсько-американського стратегічного партнерства та наближення всеосяжного, справедливого і тривалого миру. Ми розраховуємо на рішуче лідерство Америки”, – написав Сибіга.