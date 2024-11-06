Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Він зазначив, що спільні зусилля України та США будуть спрямовані на зміцнення українсько-американського стратегічного партнерства та досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру.
“Президент Зеленський і президент Трамп підтримують давній і конструктивний діалог, спрямований на результат. Ми працюватимемо разом для зміцнення українсько-американського стратегічного партнерства та наближення всеосяжного, справедливого і тривалого миру. Ми розраховуємо на рішуче лідерство Америки”, – написав Сибіга.
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