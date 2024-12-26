Суд обрав запобіжний захід адвокату та главі одеського осередку політичної партії "Удар" Олександру Суханову у вигляді тримання під вартою, призначивши заставу у 37 млн гривень. Напередодні його затримали під час отримання 900 тисяч доларів США як частини хабаря за розв'язання земельного питання зі столичними посадовцями.

Про це повідомили у Київські міській прокуратурі.

Зазначається, що Суханова судитимуть за шахрайство в особливо великих розмірах за ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу.

“Затриманому за одержання 900 тис. доларів США за розв’язання земельного питання зі столичними посадовцями Солом’янським районним судом міста Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою…”, – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що за версією слідства, затриманий повідомив столичному бізнесмену про наявність зв’язків у Київській міськраді, і, що може посприяти у питанні виділення в оренду землі 0,5 га у парку “Наталка” на чверть століття. За це посадовець очікував хабаря в один мільйон доларів.

Адвоката схопили “на гарячому” – одразу після одержання від директора товариства 900 тис. доларів.

Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення.