Про це повідомили у Київські міській прокуратурі.
Зазначається, що Суханова судитимуть за шахрайство в особливо великих розмірах за ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу.
“Затриманому за одержання 900 тис. доларів США за розв’язання земельного питання зі столичними посадовцями Солом’янським районним судом міста Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою…”, – йдеться у повідомленні.
У прокуратурі нагадали, що за версією слідства, затриманий повідомив столичному бізнесмену про наявність зв’язків у Київській міськраді, і, що може посприяти у питанні виділення в оренду землі 0,5 га у парку “Наталка” на чверть століття. За це посадовець очікував хабаря в один мільйон доларів.
Адвоката схопили “на гарячому” – одразу після одержання від директора товариства 900 тис. доларів.
Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення.