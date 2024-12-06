Донецька обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт проти так званого "очільника ДНР". Його дії кваліфікували як порушення законів і звичаїв війни, здійснене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Слідство встановило, що 19 лютого 2022 року цей “посадовець”, діючи у змові з керівництвом Росії, оголосив загальну мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Донеччини. Для виконання завдань, поставлених Кремлем, він підписав низку псевдоуказів, які юридично не мають сили. Серед них — рішення про підвищення вікового порогу призовників з 55 до 65 років.

“На виконання «указу» ватажка псевдореспубліки підпорядковані йому співробітники «військкоматів» й командири ворожих підрозділів залякують громадян України кримінальною відповідальністю за відмову воювати проти нашої держави”, – йдеться у повідомленні.

Дії обвинуваченого сприяли створенню незаконних збройних формувань, які долучилися до повномасштабного вторгнення в Україну. Прокуратура наголошує, що це є грубим порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення від 1949 року та Гаазької конвенції 1907 року, які забороняють примусове залучення громадян до військових дій.

Нагадаємо, 27 грудня 2023 року “очільника ДНР” вже було заочно засуджено за посягання на територіальну цілісність України та колабораційну діяльність. Суд призначив йому 15 років ув’язнення з конфіскацією майна, а також позбавленням права обіймати будь-які державні посади.

Справа, що стосується організації примусової мобілізації, була розслідувана ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях. Результати розслідування стали підставою для направлення обвинувачення до суду.