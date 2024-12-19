Сьогодні, 19 грудня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Зазначається, що Рудого утримуватимуть під вартою до 4 лютого 2025 року без права внесення застави.

Нагадаємо, очільника КРАІЛ підозрюють у сприянні діяльності російського онлайн-казино на території України. Державне бюро розслідувань встановило, що Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, очолювана Рудим, видала ліцензію на організацію азартних ігор в інтернеті комерційній структурі, яка мала російських бенефіціарів. Ба більше, комісія свідомо не позбавляла цю компанію ліцензії, попри встановлені порушення.

Також за даними ДБР, у ході обшуків правоохоронці вилучили у Рудого значну кількість кокаїну.