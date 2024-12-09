Про це повідомив прес-секретар Міністерства оборони США генерал-майор Пет Райдер.

У повідомленні зазначено, що очільники оборонних відомств говорили про події на полі бою в Україні, а також підтримку США у безпековій сфері України.

“Міністр Остін поінформував міністра Умерова про допомогу США у сфері безпеки, спрямованої на забезпечення можливостей, необхідних Україні для боротьби з російською агресією”, — зазначив Райдер.

Також сторони говорили про планування наступного засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Раштайн” та продовження потужної підтримки міжнародних партнерів України.

Зазначається, що Умєров та Остін пообіцяли, що будуть підтримувати тісний контакт.