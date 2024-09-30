Про це йдеться в повідомленні МЗС.

Під час зустрічі міністри також обговорили захист прав національних меншин. Андрій Сибіга наголосив, що сьогодні етнічні угорці захищають Україну на полі бою, крім цього відчувається їхня підтримка у тилу.

“Для нас це найкраще свідчення, що угорська національна спільнота — це наша сила, наша Ерош Пішта (з угор. Erős Pista – “сильний Степан”, відома угорська приправа, дуже гостра, має культурну та архетипну конотацію — ред.), якщо говорити кулінарною мовою, що сьогодні ми рівні у захисті своєї свободи та життя”, — сказав Сибіга.

Міністр також повідомив, що обговорив з угорською стороною “формулу миру” та “план перемоги”, ініційовані президентом України Володимиром Зеленським.

“Подякував пану міністру, Петеру Сійярто, за участь у Першому Саміті миру та приєднання до його Спільного комюніке. Сподіваємося, що Угорщина як країна, що активно виступає за мир, продовжить підтримку українських ініціатив, сприятиме їхній якнайшвидшій реалізації”, — заявив Сибіга.

Під час зустрічі очільники МЗС підіймали й питання вступу України в Євросоюз та НАТО, а також “покарання Росії за звірства і злочини агресії”, скоєні за час повномасштабного вторгнення в Україні.